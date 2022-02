3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Magdeburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Der 1. FC Kaiserslautern will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen den 1. FC Magdeburg ausbauen. Letzte Woche siegte Lautern gegen den FSV Zwickau mit 2:0. Somit nimmt FCK mit 46 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Zuletzt kam Magdeburg zu einem 3:1-Erfolg über die SV Wehen Wiesbaden. Gelingt dem 1. FC Kaiserslautern die Revanche? Im Hinspiel kassierten die Gastgeber eine knappe Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg.

Mit 57 Punkten steht Magdeburg auf dem Platz an der Sonne. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als der 1. FC Magdeburg (55) markierte nämlich niemand in der 3. Liga. Nach 25 absolvierten Begegnungen stehen für Magdeburg 18 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem Konto.