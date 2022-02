Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart (Samstag, 18:30 Uhr)

Der VfB sollte vor dem kommenden Gegner Bayer 04 Leverkusen gewarnt sein, spielte dieser doch zuletzt wie aus einem Guss. Letzte Woche gewann Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund mit 5:2. Somit belegt Leverkusen mit 38 Punkten den dritten Tabellenplatz. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Stuttgart ernüchternd. Gegen Eintracht Frankfurt kassierte man eine 2:3-Niederlage. Das Hinspiel ging 3:1 zugunsten von Bayer aus.

Die Angriffsreihe des Heimteams lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 54 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Leverkusen weist bisher insgesamt elf Erfolge, fünf Unentschieden sowie fünf Pleiten vor.

Auf des Gegners Platz hat der VfB Stuttgart noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Mit lediglich 18 Zählern aus 21 Partien stehen die Gäste auf einem Abstiegsplatz. In der Verteidigung des VfB stimmt es ganz und gar nicht: 38 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Zwischenbilanz von Stuttgart liest sich wie folgt: vier Siege, sechs Remis und elf Niederlagen.