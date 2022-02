Anzeige

FC Bayern: Sven Ulreich als Neuer-Ersatz gefordert - wie gut ist er? Ist auf Ulreich Verlass?

Felix Kunkel

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf Manuel Neuer verzichten. Kann Ersatzkeeper Sven Ulreich den Weltklasse-Keeper nach dem Corona-Wirbel würdig vertreten?

Jetzt ist Sven Ulreich beim FC Bayern wieder gefordert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Da sich Nationaltorhüter Manuel Neuer am Tag nach dem Leipzig-Spiel überraschend einer Operation unterziehen musste, rückt der 33 Jahre alte Ersatzkeeper in den Fokus - und das nach dem Corona-Wirbel der vergangenen Tage.

Hintergrund: Bei Ulreich war bei einem Corona-Test ein erhöhter Wert festgestellt worden, weshalb er am Mittwoch beim Mannschaftstraining fehlte.

Am Nachmittag folgte dann die Entwarnung: Ein zweiter Test fiel nach SPORT1-Informationen negativ aus. So kann Ulreich also doch für Neuer zwischen die Pfosten rücken. Christian Früchtl wird vorerst keine Chance bekommen.

Nach SPORT1-Informationen rechnen die Bayern bei ihrem Kapitän mit einer Ausfallzeit von mindestens vier Wochen. Somit könnte Neuer beide Champions-League-Spiele gegen RB Salzburg verpassen (16. Dezember und 8. März.).

In der Bundesliga fallen zudem die Partien gegen den VfL Bochum, die SpVgg Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in diesen Zeitraum. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Neuer-Ersatz Ulreich ohne Spielpraxis

Bis zur Rückkehr von Neuer bieten sich für Ulreich somit gleich mehrere Möglichkeiten, sich als Backup zu beweisen. Der frühere Stuttgarter stand in der laufenden Ligasaison erst einmal im Tor - bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar.

Zuvor hatte Ulreich sein letztes Bundesliga-Spiel am 20. Juni 2020 bestritten (3:1 gegen SC Freiburg). Dazwischen ist viel passiert. Der Torhüter war im Oktober 2020 zum Hamburger SV in die 2. Liga gewechselt, verpasste den Aufstieg und kehrte vor der aktuellen Saison an die Säbener Straße zurück.

„Als die Anfrage aus München kam, brauchte ich nicht lange überlegen. Es war eine große Freude, dass der FC Bayern noch einmal an mir interessiert war“, erklärte Ulreich nach seiner Rückkehr im Sommer des vergangenen Jahres.

Ulreich kann sich für Vertrag empfehlen

Sein aktuelles Arbeitspapier an der Isar läuft am 30. Juni aus. Der Keeper kann sich nun mit guten Leistungen für eine Vertragsverlängerung ins Spiel bringen - auch wenn der FCB nach SPORT1-Informationen derzeit eher zu einer anderen Nummer-zwei-Lösung tendiert.

Neuers überraschende OP: "Dann greift Ulreich halt mal daneben"

Unabhängig davon hatte Ulreich während seiner ersten Phase beim FC Bayern bereits bewiesen, dass er im Notfall zur Stelle sein kann. Als in der Saison 2017/18 für Neuer die Saison mit einem Fußbruche frühzeitig beendet war, überzeugte der Ersatzmann als beständiger Rückhalt.

29 Einsätze absolvierte Ulreich damals, zwölfmal blieb er ohne Gegentor. Am Saisonende krönte sich der FCB mit 21 Punkten Vorsprung zum Meister.

Schwache Leistungen in der Vorbereitung

Doch die Auftritte von Ulreich sorgten nicht immer für Zufriedenheit. Davon zeugt auch die negative Bilanz des gebürtigen Schorndorfers: In insgesamt 72 Pflichtspielen für die Bayern musste Ulreich 79-mal hinter sich greifen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auch zuletzt konnte er nicht sonderlich überzeugen, zeigte in der Vorbereitung für die laufende Saison oftmals schwächere Leistungen. In den Testspielen gegen den 1. FC Köln, Ajax Amsterdam und den SSC Neapel durfte der 33-Jährige von Anfang an ran – und der Rekordmeister musste in den drei Partien satte acht Gegentore einstecken.

Als er am 18. Spieltag wegen Neuers Corona-Infektion spielen durfte, erlebte der Rekordmeister einen 1:2-Fehlstart ins neue Jahr bei Borussia Mönchengladbach.

Immerhin sorgt Ulreichs Einstellung dafür, dass es bei den Bayern abseits des Rasens keinen Wirbel zwischen den Pfosten gibt. Der Schlussmann gibt sich mit der Backup-Rolle hinter Neuer zufrieden und besitzt keine hohen Ansprüche auf Spielzeiten.

Sehr gutes Verhältnis zwischen Neuer und Ulreich

Dabei profitiert der FCB auch vom sehr guten Verhältnis zwischen Ulreich und Neuer. „Manu und ich haben damals schnell festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Manu hat gemerkt, dass ich im Training immer alles gebe, aber hintenrum nicht stichele. Deswegen haben wir uns schnell richtig gut verstanden“, erklärte Ulreich im vergangenen Sommer.

Einige Bayern-Fans hatten wohl schon eine Art Vorahnung, dass sich die große Chance für Ulreich anbahnt. Bereits am Samstag beim 3:2-Sieg gegen Leipzig grölten die Anhänger „Ulle für Deutschland“.

Doch zunächst einmal muss der Ersatzkeeper seine Aufgabe bei den Bayern meistern.