Bundesliga: Donata Hopfen denkt an Playoffs - Oliver Kahn vom FC Bayern München kann sich das vorstellen

In die Diskussion über die Einführung von Play-offs in der Fußball-Bundesliga ist wenige Tage nach dem entsprechenden Vorstoß der neuen Liga-Chefin Donata Hopfen Bewegung gekommen.

„Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Play-offs für die Bundesliga nachzudenken“, sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn: „Ein Modus mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen.“

Hopfen hatte Play-offs nach dem Vorbild mehrerer Profiligen in Nordamerika am vergangenen Wochenende in einem Zeitungsinterview wieder als mögliche Innovation präsentiert. Es gebe aus ihrer Sicht „keine Denkverbote“ und „keine heiligen Kühe“, und wenn der Liga im Sinne des Wettbewerbs Play-offs helfen würden, „dann reden wir über Play-offs“, sagte die Nachfolgerin des langjährigen Geschäftsführers Christian Seifert an der Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL).