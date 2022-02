Warum Niklas Süle mit dem Wechsel zum BVB alles richtig macht - Steudel-Kolumne

Ich dachte: Der FC Bayern ist wie Biontech, Dortmund wie Johnson & Johnson. Nix gegen Johnson & Johnson, geht ja auch - aber halt nicht so gut. (Bericht: Wird Süle zur Persona non grata?)

Beweggründe für seinen Wechsel

Kurz: Ein Süle mit 26 wechselt ins scheichbeladene Ausland oder bucht die Flatrate bei Brazzo. Sonst nix. Was hat ihn also getrieben?

Ich habe dann versucht, mich in ihn hineinzuversetzen, denn spannend ist so eine Entscheidung ja schon, bei aller Nichtnachvollziehbarkeit. Ein paar Antworten habe ich gefunden, überraschenderweise. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der Sherlock Holmes in mir zählte also eins und eins zusammen: Süle will zum BVB, weil die dort schon wissen und ihm gesagt haben, dass Haaland bleibt. Zack!

Gegen Hummels hat er gute Chancen

Mitreißende Atmosphäre in Dortmund

Grund drei: die Stimmung in Dortmund. Messungen sollen ergeben haben, dass sogar BVB-Fans, die im Signal-Iduna-Park gerade eine Bratwurst holen, auf dem Platz lauter zu hören sind als die komplette Südkurve der Allianz-Arena in der Verlängerung eines Champions-League-Halbfinals.

Nähe zu seiner Heimat

Weiter geht‘s, Grund vier: Geschichte. In München steht das FC-Bayern-Museum, in Dortmund das Deutsche Fußballmuseum. Tja.

Lebensunterhaltskosten geringer als in München

Wir kommen zum Finale der Begründung. Nummer sechs: Süle verdient von Sommer an mehr als in München. Und obendrein sinken seine Nebenkosten – für das Geld, das ein Haus in München kostet, bekommst du in Dortmund einen halben Stadtteil.