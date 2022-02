Olympia: DEB mit Chancen auf erneuten Eishockey-Coup wie bei Silber 2018 - Kolumne Patrick Reimer

Vor vier Jahren gehörte Patrick Reimer zu den deutschen Eishockey-Helden, die sensationell Olympia-Silber gewannen. Als SPORT1-Kolumnist beleuchtet er diesmal die Chancen des DEB-Teams in Peking.

wenn ich jetzt die Bilder von Olympia in Peking sehe, ist die Erinnerung an unseren Silber-Coup in Pyeongchang wieder sehr präsent. Ich bin ehrlich: Da kommen viele schöne Emotionen hoch.