Handball: Magdeburg schlägt Minden erneut

Der SC Magdeburg hat sich nach der EM-Pause mit einem standesgemäßen Erfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Der Tabellenführer gewann souverän 28:19 (13:8) gegen GWD Minden und festigte damit den Platz an der Spitze. Beim bis dato letzten Ligaspiel am 26. Dezember hatte Magdeburg bei der SG Flensburg-Handewitt die erste Saisonniederlage kassiert.