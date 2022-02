Mikaela Shiffrin: Lindsey Vonn spricht nach Olympia-Drama von Taktik-Fehlern

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Mikaela Shiffrin erlebt bei Olympia den nächsten Tiefschlag. Lindsey Vonn spendet Trost und deutet an, was aus ihrer Sicht schief lief.

Nach ihrem ungewöhnlich frühen Ausscheiden im Riesenslalom musste die 26-jährige bei den Olympischen Winterspielen in Peking den nächsten Rückschlag hinnehmen: Auch im ersten Lauf des Slaloms patzte die begnadete Sportlerin und war bereits nach kurzer Zeit wieder draußen .

Am vierten Tor kam Shiffrin ins Straucheln und rutschte schließlich weg, musste zuschauen, wie Rivalin Petra Vlhova Gold holte ( und die deutsche Hoffnung Lena Dürr ebenfalls zur unglücklichen Figur ).

Der größte Olympia-Star der USA sorgte erneut für ein Drama statt für eine Triumph-Story, an dem in ihrer Heimat viel Anteil genommen wird - unter anderem von ihrer berühmten Ex-Kollegin Lindsey Vonn, mittlerweile Expertin beim Medienriesen NBC . (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Vonn über Shiffrin: Trost und ein Hauch Kritik

„Leider ist das der Skirennsport. So enttäuschend das für Mikaela auch ist, sie hat alles riskiert. Sie ist bis an ihre Grenzen gegangen“, sagte Vonn, deren persönliches Verhältnis zu Shiffrin nicht immer spannungsfrei war .

In ihrer Bewertung von Shiffrins Lauf schwankte Vonn zwischen tröstenden Worten und kritischer Einordnung: „Hat sie die richtigen taktischen Entscheidungen getroffen? Vielleicht nicht. Aber das schmälert nicht ihre historische Karriere“, meinte die 37-Jährige.

Auf Twitter äußerte sich die US-Amerikanerin ähnlich. „Ich leide mit Mikaela Shiffrin, aber das schmälert nicht ihre beeindruckende Karriere und das, was sie in Zukunft erreichen kann und wird. Kopf hoch!“

Zuspruch auch von Biles und Freund Kilde

Shiffrins Drama spielt sich vor dem Hintergrund großer Erwartungen ab, die auch Vonn geschürt hatte: Im Januar hatte sie die Prognose geäußert, dass Shiffrin in jedem Rennen eine Medaille einfahren werde.

Nun ist Vonn nicht die einzige prominente Sport-Kollegin, die Trost spendet. Auch Simone Biles, die tragische Heldin der Sommerspiele in Peking , sandte via Social Media Herzen:

Eine öffentliche Liebeserklärung mit nachdenklichen Worten gab es zudem von Shiffrins Lebensgefährten, dem norwegischen Streif-Sieger Aleksander Aamodt Kilde. Dieser zeigte sich „frustriert“ von negativen Botschaften, die er infolge des Dramas erwartet - und antwortete: „Alles, was ich sehe, ist eine Topathletin, die tut, was eine Topathletin tut. Wir üben einen enormen Druck auf Sportler aus - lasst uns ihnen auch dasselbe Maß an Unterstützung geben.“