Real-Star Casemiro: "In Dortmund hat alles angefangen"

Casemiro ist einer der größten Stars bei Real Madrid. Dass es so gut für ihn verlaufen würde, verdankt er einem Spiel bei Borussia Dortmund, wie er selbst verrät.

Casemiro ist seit Jahren an der Seite von Luka Modrić und Toni Kroos die Konstante im Mittelfeld des spanischen Rekordmeisters Real Madrid.

Jetzt hat der 29-jährige erzählt, welchen Anteil Borussia Dortmund an seiner Erfolgsgeschichte hat.

In der Saison 2013/2014 trafen der BVB und Real Madrid im Viertelfinale der Champions League aufeinander. Das Hinspiel in Madrid konnte Los Blancos mit 3:0 für sich entscheiden.

Im Rückspiel im Dortmunder Signal-Iduna-Park stand es kurz vor dem Ende 2:0. Der BVB war drauf und dran, die Königlichen in die Verlängerung zu zwingen und das 3:0 zu erzielen. Dann schlug die Stunde von Casemiro, der 17 Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde.

„In Dortmund hat alles angefangen. Die Spieler, meine Teamkollegen und auch die Öffentlichkeit dachten zum ersten Mal: „Dieser Junge, der Ersatz für Xabi Alonso, der nicht viele Minuten bekommt … auf diesen Jungen kann man sich verlassen“, sagte Casemiro in einem Interview mit dem Magazin Panenka . „Nach diesem Tag änderte sich etwas.“

Real Madrid gewann am Ende der Saison, in einem packenden Finale gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid, die Champions League und feierte damit den heiß ersehnten zehnten Erfolg in diesem Wettbewerb.