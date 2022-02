Formel 1: Red Bull stellt Auto der neuen Generation vor

"Ich habe versucht, mich persönlich bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten", sagte Verstappen, "aber was das Auto angeht, ist in diesem Jahr vieles unbekannt. Ich will schnell herausfinden, wie es sich fährt, man wird nicht einfach reinspringen und weitermachen können."

Mick Schumachers Haas-Rennstall hatte am vergangenen Freitag zunächst nur eine Computersimulation des neuen Autos gezeigt. Die nächsten Präsentationen folgen in den kommenden Tagen: Sebastian Vettels Aston-Martin-Rennstall stellt bereits am Donnerstag vor, Ferrari präsentiert am 17. Februar, Mercedes einen Tag später. Am 23. Februar beginnen die ersten Testfahrten in Barcelona, die Saison startet nach weiteren Tests in Bahrain am 20. März an identischer Stelle.