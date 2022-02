Max Kruse kritisiert Corona-Politik der Regierung

Der Wolfsburg-Stürmer legte dann sogar noch einen drauf: „Ich verstehe nicht, wie so was in Deutschland möglich ist. Der Genesenen-Status war sechs Monate. Die Politik hat entschieden, er zählt nur noch drei Monate. Alles schön und gut. Aber im Parlament haben die Leute weiterhin sechs Monate. What the fuck, ist im Parlament kein Corona? Haben die da Corona-Antikörper rumfliegen, oder was?“