Six Invitational 2022: FaZe Clan im Interview "Wir waren der Underdog" Six Invitational - FaZe Clan: „Wir waren der Underdog“

Im Zuge des Six Invitationals haben wir mit dem FaZe Clan über den überraschenden Sieg beim Six Major in Stockholm gesprochen und wie andere Teams über FaZe mittlerweile denken © SPORT1

Nach dem überraschenden Sieg beim Six Sweden Major in Stockholm geht es für FaZe nun beim Six Invitational um die Weltmeisterschaft. Im Interview sprachen die Spieler unter anderem über Drucksituationen.

In einem hart umkämpften Finale konnte sich FaZe gegenüber Ninjas in Pyjamas durchsetzen und überraschend den Gewinn des Six Sweden Majors feiern. Niemand hatte die Brasilianer so richtig auf dem Zettel, auch wenn die gegenwärtige Weltrangliste von entsprechenden Teams dominiert wird - allen voran oNe Esports.

Im Zuge des Six Invitationals trifft FaZe Clan auf Teams wie Spacestation Gaming, Team Liquid oder Rogue. Zwar hatte man bereits in der ersten Partie gegen SSG das Nachsehen, dennoch zeigte sich der Major-Sieger im Interview mit SPORT1 weiterhin ambitioniert.

SPORT1: Ihr tretet beim Six Invitational als amtierender Major-Champion an, habt zwar gegen SSG die erste Partie verloren, müsst aber nun gegen Rogue ran. Die europäische Organisation kommt als Tabellenschlusslicht zur Weltmeisterschaft. Wie sieht euer Gameplan aus?

FaZe Clan, Gabriel „cameram4n“ Hespanhol: Sie stehen zwar auf dem letzten Platz in der Tabelle, aber ich glaube auch, dass sie sich seit dem Six Major ordentlich verbessert haben. Sie haben mit T1 ein sehr starkes Team geschlagen und sind erst im Halbfinale gegen Ninjas in Pyjamas ausgeschieden, eines der besten Teams der Welt. Entsprechend befinden sie sich in guter Verfassung und wir hoffen darauf, dass wir sie wie im letzten Jahr schlagen können.

SPORT1: Hat sich durch den Sieg beim Six Major eure Perspektive auf die Szene beziehungsweise die Teams verändert, gegen die ihr jetzt antreten müsst?

FaZe Clan, Gabriel „cameram4n“ Hespanhol: Meiner Meinung nach hat sich nicht unsere Perspektive, aber die der anderen Teams verändert. Als wir zum Six Major nach Stockholm fuhren wurden wir allgemein hin als Underdog bezeichnet, da wir nicht am Mexico Major teilnahmen. Aber jetzt, als Sieger, denken die anderen anders über uns. Entsprechend ist es weniger, was wir über sie denken, sondern umgekehrt.

SPORT1: Wen seht ihr in eurer Gruppe als größten Kontrahenten an, welches Team weniger?