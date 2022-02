Twitter-Leaks: Kommt Overwatch 2 früher als gedacht?

Am 04.02.2022 gab es auf Twitter und anderen Plattformen eine Flut von Nachrichten bezüglich Overwatch 2. Viele erwarten das Spiel schon deutlich früher als gedacht.

Lange ist die Ankündigung auf der Blizzcon 2019 her, und noch viel länger fühlt sich das Warten auf ein offizielles Datum zur Veröffentlichung von Overwatch 2 an. Jetzt gibt es neue Hoffnung für die Fans des Shooter-Spieles.

Auf der Seite BlizzTrack.com ist unter dem Overwatch-Reiter zu sehen, dass heute in der Dev die Version 2.00.7.0.93221 des Spiels hochgeladen wurde. Es ist das erste Mal, dass eine 2.0x-Version in Blizzards Shooter zu finden ist. Zudem gibt es seit Freitag auch Reihen mit den Namen „Overwatch Demo“ und „Overwatch Demo 2″, die ein weiteres Indiz für eine baldige Beta sein könnten.

Für die Community ist diese Entwicklung die wahrscheinlich bedeutendste, nachdem es von offizieller Seite in letzter Zeit keine Updates zum Entwicklungsstatus von Overwatch 2 gab.

Trotzdem noch viele Unbekannte für das neue Spiel

Auch wenn all das der Szene viel neue Hoffnung gibt, fehlt es nach wie vor in zu vielen Teilbereichen an detaillierten Informationen. Die Overwatch League soll zwar im 5-gegen-5-Format gespielt werden, jedoch gibt es noch keine offiziellen Angaben darüber, ob auf einem Workshop oder tatsächlich auf dem neuen Spiel gespielt werden soll. Auch ob eine potenzielle Beta offen für alle oder nur begrenzt verfügbar sein wird, bleibt weiterhin unbekannt.