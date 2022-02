Coupe de France, Nizza - Marseille: Neuauflage des Skandalspiels

Der OM-Kapitän hatte es einfach mit den zahlreichen Provokationen der Fan-Kurve in der Allianz-Riviera richtig satt. Der ehemalige französische Nationalspieler wurde am Kopf verletzt. Er hätte nicht auf dem Rasen zurückkehren können. Seine Teamkollegen zeigten sich solidarisch und entschieden in der Kabine zu bleiben.

Rückkehr der Fans pünktlich zur Neuauflage

Die Strafen des Liga-Verbandes waren konsequent: Nizza wurde einem Punkt abgezogen und das Spiel im Oktober in Troyes auf neutralem Boden ohne Zuschauer nachgeholt (1:1). Nun kommt es im Viertelfinale des französischen Pokals zum Wiedersehen, nur eine Woche nachdem volle Stadien in Frankreich wieder erlaubt sind.

Am Sonntag gegen Aufsteiger Clermont (0:1) in der Ligue1 war die Allianz-Riviera nicht mal zur Hälfte gefüllt, trotz Platz drei in der Tabelle und hohe Ambitionen. An diesem Mittwoch wird die Hütte aber ausverkauft.