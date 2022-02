Bundesliga: Tedesco spricht vor Duell Leipzig vs. Köln über Baumgart-Video

Baumgart schreit Fernseher an: So erlebt der Trainer das Köln-Spiel

Jener kehrt zur Partie am Freitag ( ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ) nach einer Corona-Infektion zurück. „In erster Linie freut es mich, dass er gesund ist, dass er keinen schweren Verlauf hatte. Ich glaube, das hat das Video auch nochmal gezeigt“, sagte Tedesco am Mittwoch.

Baumgart war am 2. Februar positiv getestet worden und musste daraufhin den Heimsieg gegen den SC Freiburg (1:0) am Samstag von der heimischen Couch verfolgen.

„Ich kann mir schon vorstellen, und habe das in Moskau (bei Spartak Moskau/d. Red.) auch am eigenen Leibe zu spüren bekommen, wie schwierig es ist, von daheim oder der Tribüne mitzufiebern“, so Tedesco.