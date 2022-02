DFB-Frauen: Bundestrainerin Voss-Tecklenburg glaubt fest an EM mit Popp

Letztere werde in der Belastung bei ihrem Verein FC Chelsea schrittweise aufgebaut: „Wir drücken Melly die Daumen, dass es bald erledigt ist, weil es natürlich eine sensible Geschichte ist.“

„Das sind drei Topnationen, die uns alles abverlangen“

Der Rekordeuropameister trifft sich am Montag in Frankfurt/Main. Nach einem Mittagessen mit Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Dienstag geht es dann nach England, wo in Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton gespielt wird.