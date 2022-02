Formel 1: Wolff glaubt an ausgeglichenere Formel 1 wegen Budgetgrenze

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff glaubt an ein Ende der Alleinherrschaft einzelner Rennställe in der Formel 1 - die Budgetgrenze mache es möglich.

Reglementierung der Ausgaben ein harter Schnitt

„Das hat uns diese neue Zielgruppe erschlossen“

In die nahe und mittelfristige Zukunft blickt Wolff daher optimistisch. „Es gibt keinen makro- oder mikroökonomischen Grund, warum die Formel 1 nicht weiter prosperiert, außer Corona trifft uns noch einmal sehr hart“, sagte er: „Der Sport ist hipp, das Interesse ist enorm und die Reichweiten sind so gut wie noch nie. Wir fahren 2022 in Miami ein zweites Rennen in den USA, vielleicht in 2023 sogar ein drittes. Alle Zeichen deuten auf eine positive Zukunft hin.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)