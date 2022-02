Anzeige

Six Invitational 2022: TSM im Interview "Wir wissen, wie alle spielen!" Six Invitational: TSM-Interview „Wir wissen, wie alle spielen“

Im Rahmen des Six Invitationals haben wir mit den Spielern von Team SoloMid über ihre Spielweise, Vorbereitung und aktuelle Meta gesprochen © SPORT1

Florian Merz

Mit einer (beinah) weißen Weste marschierte Team SoloMid durch den North America: Closed Qualifier, um sich am Ende für die Weltmeisterschaft in Rainbow Six Siege zu qualifizieren. Wir haben mit den Spielern während des Six Invitationals gesprochen.

Einmal mehr ist TSM Teil des größten Events in Rainbow Six Siege, dem Six Invitational. Nachdem bereits 2020 der dritte sowie 2021 der vierte Platz erreicht wurde, giert die Organisation auf mehr. Zwar zeigte sich im Zuge der dritten Stage der North American League, dass es ein weiter Weg bis an die Weltspitze ist, dennoch zeigen sich die Spieler zuversichtlich.

SPORT1: Im Zuge des Six Invitationals trefft ihr auf die unterschiedlichsten Teams aus den unterschiedlichsten Regionen. Wie geht ihr das an oder bereitet ihr euch auf spezielle Art und Weise vor?

TSM, Matthew „Achieved“ Solomon: Wir haben bereits zahlreiche solcher Events gespielt, entsprechend wissen wir genau, wie jede Region spielt oder spielen wird. Abgesehen davon schaust du dir VODs an (Video on demand, Anm. d. Red.), du analysierst die Spielweise der Teams und erkennst ihre spielerischen Tendenzen, ob sie generell aggressiv spielen oder mehr methodisch. LATAM zum Beispiel (Latein Amerika, Anm. d. Red.) ist für ihre aggressive Spielweise bekannt, aber auch hier gibt es moderat agierende Teams. Das Gleiche lässt sich aber grundsätzlich über jede Region sagen. Wenn man zu so einem Event kommt, fängst du auch damit an, gegen Teams aus anderen Regionen, wie LATAM, Europa und Co. zu scrimmen - natürlich nicht gegen jene aus unserer Gruppe - und das gewährt uns weitere Einblicke in die Spielweise.

SPORT1: Apropos Einblicke: Furia hat gegen BDS auf BANK dominant gewonnen. Würdet ihr sagen, dass genau so etwas ist, was Intel für euch dienen kann?

TSM, Matthew „Achieved“ Solomon: Auf jeden Fall, das ist genau das, was wir für unseren Matchplan nutzen können. Aber generell jede Map, die diese Teams spielen. Ich glaube, dass uns das Ganze auch einen zusätzlichen Vorteil verschafft, da wir heute nicht gespielt haben. Entsprechend haben wir uns das Duell zwischen den beiden Mannschaften angeschaut. Morgen spielen wir gegen Furia und übermorgen BDS. Entsprechend können wir uns das Match anschauen und mit zusätzlichen Informationen in die beiden kommenden Spiele gehen.

SPORT1: Sprechen wir über die aktuelle Meta, gerade in Bezug auf das Six Invitational. Gibt es etwas, das ihr besonders mögt oder nicht leiden könnt?