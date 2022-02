Anzeige

Thomas Tuchel fehlt FC Chelsea bei FIFA Klub-WM - verpasst er großen Triumph? Verpasst Tuchel großen Triumph?

Klub-WM: „Tuchel muss den Titel holen!“

Alexandra Müller

Welttrainer Thomas Tuchel wird dem FC Chelsea im Halbfinale der Klub-WM nach seiner Corona-Infektion fehlen und könnte auch einen großen Triumph verpassen.

Die Meisterschaft in der Premier League ist für den FC Chelsea kein Thema mehr.

Bei zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City und einem Spiel mehr bräuchte es ein Wunder, damit das Team von Thomas Tuchel in der Liga am Ende der Saison doch noch die Trophäe in den Himmel strecken könnte. (Service: Tabelle der Premier League)

Zwischen Mitte Dezember und Ende Januar gewann Chelsea nur zwei von acht Liga-Spielen - trotz vieler Coronafälle und Verletzungen zu wenig.

Bei der Klub-WM haben die Blues nun zumindest die Chance, sich über den wohl verpassten Meistertitel hinwegzutrösten. Am Mittwoch steht das Halbfinale des Champions-League-Siegers gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien an (ab 17 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im Stream).

Klub-WM: Chelsea ohne Tuchel im Halbfinale

Doch als sich Kai Havertz und Co. im Schatten der Scheich-Zayid-Moschee für die Klub-WM warmschossen, saß Trainer Tuchel rund 5500 Kilometer entfernt in der englischen Isolation. Der Welttrainer wurde wenige Tage zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet, den Kampf um den Einzug ins Endspiel in Abu Dhabi wird er sicher verpassen. (NEWS: Alles Wichtige zur FIFA Klub-WM 2021/22)

In England kann sich ein Betroffener fünf Tage nach einem positiven Befund freitesten. Zwei negative Schnelltests an zwei Tagen sind dafür nötig. Folglich hofft Welttrainer Tuchel immer noch, bis zu einem möglichen Finale am Samstag (ab 17.30 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im Stream) nachreisen zu können.

Dort würde das brasilianische Team SE Palmeiras aus Sao Paulo warten. Der Copa-Libertadores-Gewinner setzte sich im ersten Halbfinale am Dienstag mit 2:0 gegen Al-Ahly durch.

Im Video: Hier schießt sich Palmeiras ins Finale der Klub-WM

Tuchel-Rückkehr für mögliches Finale ungewiss

Doch ob Tuchels Planungen wirklich aufgehen, bleibt abzuwarten. Sollte es mit seiner Rückkehr nicht bis Samstag klappen, droht der 48-Jährige einen der größten Triumphe nach dem Champions-League-Titel im vergangenen Jahr zu versäumen.

Aber damit nicht genug: Gerade jetzt, wo sich Chelsea ohnehin in einer Mini-Krise befindet, wäre die Anwesenheit Tuchels so enorm wichtig für die Blues.

Das stellte er erst kürzlich im League-Cup-Halbfinale bei Tottenham Hotspur mit einem gewagten Taktikwechsel unter Beweis. Anders als sonst agierten die Blues zunächst mit einer Viererkette. Damit versuchte Tuchel die Ausfälle hinten zu kompensieren – mit Erfolg.

Der Prestigeerfolg über die Spurs beruhigte das angespannte Klubumfeld genauso wie den Coach selbst.

Chelsea-Baustellen: Premier-League-Flaute und Lukaku

Denn die Premier-League-Flaute ist aktuell nicht Chelseas einzige Baustelle. Tuchel wurde jüngst von den eigenen Spielern kritisiert. The Athletic berichtete, Tuchel habe Teile der Kabine verloren und vor allem seine eigenen Stürmer vergrault .

Schuld daran sollen demnach sein Verhalten in der Kabine und auch die energische Art an der Seitenlinie sein.

Tuchel-Jubiläum bei Chelsea: Ein Jahr voller Höhen und Tiefen

Ausgerechnet Romelu Lukaku, der im Sommer für die vereinsinterne Rekordsumme von rund 115 Millionen Euro zurück an die Stamford Bridge geholt wurde, hatte bei der Kritik den Anfang gemacht: „Mir geht es körperlich gut, aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation bei Chelsea“, hatte er in einem Interview mit Sky Italia verraten, um dann noch deutlich konkreter zu werden: „Tuchel hat sich für ein anderes Spielsystem entschieden. Ich werde weiterhin professionell bleiben, aber ich bin nicht glücklich.“

Lukaku entschuldigte sich zwar später, doch das Verhältnis zum Trainer gilt dennoch als schwierig.

Verlässt Rüdiger den FC Chelsea?

Auch Antonio Rüdiger könnte zum Problem werden, wenn auch aus einem ganz anderen Grund. Der Vertrag des Leistungsträgers läuft beim FC Chelsea am 30. Juni 2022 aus und die Topvereine stehen bei dem deutschen Nationalspieler Schlange.

Rüdiger strebt in London eine deutliche Anhebung seines Gehalts an, laut Daily Mail und Marca stocken die Verhandlungen mit den Blues aber.

Die Klub-WM kommt für Chelsea also sehr gelegen, fernab der Heimat sollen endlich wieder positive Schlagzeilen geschrieben werden.

Klub-WM: Tuchel wird von Löw und Michels ersetzt

Im Halbfinale leiten Assistent Arno Michels und Co-Trainer Zsolt Löw die Geschicke, sind aber in ständigem Austausch mit Tuchel.

„Wir machen mehrmals am Tag Video-Anrufe, filmen das Training und senden ihm die Aufnahmen, tauschen auch unsere Ideen aus. Im Hotel können wir auch Kontakt mit der Mannschaft herstellen, in der Kabine ist das schwieriger. Aber auch während des Spiels werden wir immer über das Handy Kontakt haben und er kann Ratschläge weitergeben“, erklärte Löw in einer Presserunde vor dem Spiel.

Der 42-Jährige betonte zudem die Bedeutung der Klub-WM: „Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel. Es ist sehr wichtig für uns. Wir sind hier, um zu gewinnen.“

Dem pflichtete auch Kapitän César Azpilicueta bei: „Den Titel das erste Mal zu gewinnen, wäre gewaltig. Es hat eine große Bedeutung für alle.“

Bleibt zu hoffen, dass Tuchel diesen Titel letztlich auch von der Seitenlinie miterleben darf.