Nach Auszeit: Zwayer kehrt auf den Platz zurück

Frankfurt am Main (SID) - Schiedsrichter Felix Zwayer setzt seine Karriere nach einer zweimonatigen Auszeit fort. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch. Damit steht der 40-Jährige ab dem kommenden Wochenende wieder als Unparteiischer in den höchsten deutschen Spielklassen zur Verfügung.