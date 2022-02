Formel 1: McLaren bindet Norris bis 2025

Anzeige

Bleibt McLaren bis Ende 2025 erhalten: Lando Norris © AFP/POOL/SID/KAMRAN JEBREILI

Traditions-Rennstall McLaren kann auch in den kommenden Jahren auf eines der größten Talente in der Formel 1 setzen. Lando Norris (22) verlängert seinen Vertrag bei den Briten bis Ende 2025, das teilte das Team am Mittwoch mit. Norris hatte 2019 im Alter von 19 Jahren sein Debüt in der Königsklasse gegeben und sich seither stetig gesteigert. Der Engländer fuhr bislang fünfmal aufs Podest und einmal auf die Pole Position.

Die vorzeitige Verlängerung zeige "unser Vertrauen in Landos Talent", sagte McLarens deutscher Teamchef Andreas Seidl: "Und es ist auch ein starkes Zeichen für Landos großes Vertrauen in unser Team und unseren Weg hin zum Kampf um die Weltmeisterschaft. Wir sind immer noch auf unserer Reise, um wieder vorne mitzufahren, und Lando besetzt dabei eine Schlüsselposition."

Norris hatte im vergangenen Jahr auch seinen prominenten Teamkollegen Daniel Ricciardo (32) in den Schatten gestellt, McLaren beendete die Saison als Vierter der Teamwertung. In der neuen Saison, die am 20. März in Bahrain beginnt, greift ein verändertes Reglement, die Rennställe gehen mit neu entworfenen Boliden an den Start.