Eishockey: Quotienten-Regelung in der DEL2

Quotienten-Regelung in der DEL 2 © AFP/GETTY IMAGES/SID/EZRA SHAW

In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) wird mit sofortiger Wirkung die Quotienten-Regelung angewendet.

In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) wird mit sofortiger Wirkung die Quotienten-Regelung angewendet. Die in der Spielordnung bereits vereinbarte Regelung tritt in Kraft, weil im Rahmenterminplan für das coronabedingt ausgefallene Spiel der Tölzer Löwen gegen den EC Kassel Huskies kein Ersatztermin gefunden werden konnte.