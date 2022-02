Peter Neururer berichtet von mehrfachen Morddrohungen und Polizeischutz

Peter Neururer bekam in seiner Laufbahn bereits mehrfach Morddrohungen. Der SPORT1-Experte berichtet auch von Zeiten, in denen er Polizeischutz bekam.

Neururer macht Morddrohungen öffentlich

So berichtete SPORT1 -Experte Peter Neururer von mehreren Vorfällen aus seiner langjährigen Laufbahn.

„Ich habe durch Aussagen, die ich lapidar bei SPORT1 gemacht habe, Morddrohungen erhalten. Indem ich dem falschen Verein zugetraut habe, in die Bundesliga aufzusteigen“, begann der 66-Jährige über die Drohungen der Anhänger von Schalke 04 zu Beginn dieser Saison zu sprechen.

Neururer bekam Polizeischutz

„Als Trainer habe ich auch Morddrohungen erhalten und wurde einen Monat lang mit einem sehr, sehr guten Polizeischutz versehen. Weil irgendwelche Fans meinten, die noch kein Wort mit mir gesprochen haben, dass sie Einfluss darauf zu nehmen hätten, was ich mit meiner Mannschaft mache“, erklärte Neururer.

„Was noch viel schlimmer ist, wenn deine Kinder in die Schule gebracht werden unter Polizeischutz. Dann fragt dich dein Kind: ‚Warum eigentlich, was ist passiert in unserer Welt?‘ Das sollte man nicht außer Acht lassen“, sagte der SPORT1-Experte.