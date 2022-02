"Sehr skeptisch": Weinbuch mit wenig Hoffnung auf Rückkehr von Frenzel und Weber

Kombinations-Bundestrainer Hermann Weinbuch hat keine große Hoffnung auf eine Rückkehr seiner nach der Ankunft in Peking positiv auf Corona getesteten Athleten Eric Frenzel und Terence Weber ins Olympia-Aufgebot. "Ich bin da sehr skeptisch", sagte Weinbuch am Rande des Wettbewerbs von der Normalschanze am Mittwoch: "Einer - vielleicht. Aber beide? Ich glaube es nicht."