Bundesliga: BVB-Trainer Marco Rose über Erwartungshaltung und Neuzugang Niklas Süle Rose: „Ich könnte kotzen, wenn...“

BVB-Trainer Marco Rose verrät nach der bitteren Pleite gegen Leverkusen, was ihn so richtig auf die Palme bringt und was er sich von Neuzugang Niklas Süle erhofft.

Dass sich Borussia Dortmund aktuell in einer schwierigen Phase befindet, ist kein Geheimnis.

Im Pokal-Achtelfinale schieden die Borussen gegen den Zweitligisten FC St. Pauli aus, in der Liga hagelte es zuletzt eine bittere 2:5 – Klatsche gegen den direkten Verfolger Bayer 04 Leverkusen.

Als „suboptimal“ bezeichnete BVB-Trainer Marco Rose die bisherige Saison nun im Gespräch mit der Sport Bild.

„Wir sind enttäuscht über das frühe Ausscheiden in der Champions League und im DFB-Pokal, weil wir ganz andere Ziele hatten“, fand Rose klare Worte.

Rose sieht kein Mentalitätsproblem

Die Punktzahl, die man in der Bundesliga eingefahren hat, sei okay. Dennoch bemängelte Rose: „Wir sind häufig noch zu inkonstant. Innerhalb eines Spiels, aber auch von Spiel zu Spiel.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ganze sechs Niederlagen musste der BVB in der laufenden Bundesliga-Saison schon hinnehmen.

Für Trainer Rose ist das alles andere als leicht zu verkraften: „Ich könnte – pardon – kotzen, wenn ich verliere. Das war immer schon so. Wir im Trainerteam haben grundsätzlich eine sehr hohe Erwartung an unsere Arbeit. Ich nehme jedes Spiel – und jede Niederlage – persönlich und mit nach Hause.“

Trotz der durchwachsenen Saison sieht der 45-Jährige bei seinen Spielern kein Mentalitätsproblem. „Die Jungs wollen, sonst landest du erst gar nicht als Profi in der Bundesliga. Die physischen Werte, die während eines Spiels gesammelt werden, zeigen klar, dass es keine Frage der Einstellung ist.“

„Man spürt eine riesige Sehnsucht nach Titeln“

Stattdessen will Rose an einem anderen Punkt ansetzen: „Wir möchten aus einer guten Organisation im richtigen Moment nach vorne verteidigen. Wir müssen an unserem großen Thema, den leichten Ballverlusten, arbeiten und ein stärkeres Selbstverständnis für unser eigenes Spiel mit dem Ball entwickeln. Wir sind in bestimmten Situationen nicht klar genug.“

Mit 43 Punkten auf dem Konto ist der BVB mittlerweile neun Zähler vom FC Bayern entfernt. „Man muss ehrlich sagen: Wenn die Bayern in guter Verfassung sind, wenn sie so wie in dieser Saison wenig herschenken, musst du schon eine perfekte Saison spielen, um sie zu schlagen“, so Rose.

Dieser Herausforderung werde sich der BVB immer wieder stellen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Fans, die hohe Ansprüche an den Verein stellen.

„Die Erwartungshaltung ist hier über die Jahre hinweg unglaublich groß geworden, man spürt eine riesige Sehnsucht nach Titeln. Tabellenzweiter zu sein reicht nicht mehr“, stellte Rose klar. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Rose spricht über Haaland-Zukunft

Bei dem Versuch, den Bayern im Kampf um die Meisterschaft in der nächsten Saison gefährlich zu werden, soll Niklas Süle helfen, der im Sommer ablösefrei zu den Schwarz-Gelben wechselt.

„Dass er ein guter Typ ist, ein sehr erfahrener Mann, dass er über Ruhe im Spielaufbau, Physis und Gier verfügt, ist ja bekannt. Er hat nicht umsonst mit Bayern die Champions League gewonnen“, lobte Rose den kommenden Neuzugang.

Über die Zukunft von Superstar Erling Haaland sagte Rose derweil: „ Ich weiß, was wie wann entschieden werden muss. Es liegt intern alles auf dem Tisch, alle sind ehrlich zueinander.“

Aus diesem Grund müsse er sich auch nicht jeden Tag mit dem Norweger darüber unterhalten. „Er wird irgendwann eine Entscheidung treffen, und der Verein wird sich gut darauf vorbereiten. Dass wir uns alle wünschen, dass er bleibt, ist doch klar.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

