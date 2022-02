Die deutschen Skeletonis gehen optimistisch in den Olympia-Wettkampf, vier von sechs deutschen Startern ließen am Dienstag sogar den finalen Lauf des Abschlusstrainings in Yanqing aus. "Ich hatte beim Fahren ein gutes Gefühl. Ich fühle mich relativ gut, deswegen will ich mich weiter ausruhen und nicht meine ganzen Kräfte verschwenden", begründete Juniorenweltmeisterin Hannah Neise.