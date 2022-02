Olympia, Ski Alpin: Höfl-Riesch leidet mit Lena Dürr im Slalom - und analysiert Fehler

Daheim am Start - Episode 2

Dürr lag in Yanqing nach dem ersten Lauf in Führung, wurde am Ende aber „nur“ Vierte. Ihr Rückstand auf Bronze betrug winzige 0,07 Sekunden, Olympiasiegerin Petra Vlhova (Slowakei) war 0,19 Sekunden weg. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)