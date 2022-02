Olympia, Ski Alpin: Geisenberger will nach Gold "von Jahr zu Jahr" denken

Daheim am Start - Episode 2

Natalie Geisenberger will auch bei den Olympischen Spielen 2026 vor Ort sein. Die Rodel-Olympiasiegerin könnte in Kürze Claudia Pechstein überflügeln.

Natalie Geisenberger will auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina d‘Ampezzo vor Ort sein, ob als Sportlerin oder Zuschauerin ist nach ihrer fünften Rodel-Goldmedaille aber weiter unklar. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

„Ich werde mich nach der Saison mit der Familie zusammensetzen und ein paar Wochen vergehen lassen, ich schaue definitiv nur von Jahr zu Jahr“, sagte Geisenberger am Mittwoch: „Ich will in Mailand aber auf jeden Fall dabei sein - aktiv oder passiv.“