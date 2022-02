Olympia, Ski Freestyle: Norweger Ruud gewinnt Big-Air-Premiere mit Flagge in Hand

Daheim am Start - Episode 2

Starker Auftritt von Birk Ruud. Der Norweger kürt sich zum ersten Olympiasieger im Big-Air-Wettbewerb der Männer. Beim letzten Sprung hält er sogar die norwegische Flagge in der Hand.

Der Norweger gewann die Premierenauflage der Disziplin bei den Winterspielen in Peking dank überragender Sprünge in den ersten beiden der drei Finaldurchgänge mit 187,75 Punkten. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Silber ging auf der Anlage in Shougang an den US-Amerikaner Colby Stevenson (183,00), Bronze an den erfahrenen Schweden Henrik Harlaut (91,00), der sich lautstark darüber freute.