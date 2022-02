Kevin Volland schießt AS Monaco gegen SC Troyes ins Halbfinale der Coupe de France

Kevin Volland und die AS Monaco stehen nach einem Sieg über SC Amiens im Halbfinale des französischen Pokals. Der deutsche Legionär erzielte den zweiten Treffer des Tages.

Aurélien Tchouaméni brachte die Monegassen, bei denen Bayern-Leihgabe Alexander Nübel nur auf der Bank saß, bereits früh (5.) in Führung. In der Folge sorgte Kevin Volland in der 54. Spielminute für den Endstand nach Vorlage von Maghnes Akliouche. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse im Coupe de France)