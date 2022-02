FIFA Klub-WM 2022: FC Chelsea - Al-Hilal LIVE im TV, Stream, Ticker auf SPORT1

Sextuple! So holte der FC Bayern die Klub WM

Seit dem 3. Februar kommen die Fußball-Fans bei der FIFA Klub-WM auf ihre Kosten. SPORT1 überträgt beide Halbfinals - am Mittwoch das Duell zwischen dem FC Chelsea und Al-Hilal.

Hinter dem Auftritt von Trainer Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea bei der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten steht Corona-bedingt aktuell ein großes Fragezeichen.

Ganz klar ist hingegen die Favoritenrolle des Premier-League-Klubs. Gegen Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien ist die Tuchel-Elf mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger im Halbfinale am Mittwoch klarer Favorit auf den Finaleinzug. (NEWS: Alles Wichtige zur FIFA Klub-WM 2021/22)

Das Team aus der Hauptstadt Riad bezwang am Sonntag im Viertelfinale Al-Jazira Club aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 6:1.

Klub-WM: Tuchel fehlt nach Corona-Infektion

Tuchel hatte sich auf das allgemein ungeliebte Turnier in Abu Dhabi gefreut, bevor ihn das Virus in die Quarantäne zwang. So mussten seine Spieler ohne ihn Richtung Vereinigte Arabische Emirate aufbrechen.