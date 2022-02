Volleyball: Rote Raben Vilsbiburg siegen im Playoff-Rennen bei Schwarz-Weiß Erfurt

Am 20. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen gelingt den Roten Raben Vilsbiburg ein wichtiger Erfolg in Erfurt. Vor allem Alexis Hart läuft zur Höchstform auf.

Was für ein Fight im Kampf um die Playoff-Plätze!

Am 20. Spieltag mussten die Roten Raben Vilsbiburg zu Schwarz-Weiß Erfurt und es wurde das erwartet harte Match im Rennen um die begehrten Playoff-Plätze. Am Ende gingen die Gäste mit einem 3:1-Erfolg (25:19, 22:25, 25:22, 25:19) vom Feld und haben damit drei wichtige Punkte auf das Konto gepackt.

„Wir wussten, dass es schwer wird und die (Erfurt, Anm. d. Red.) alles in die Waagschale werfen werden. Aber wir hatten das glücklichere Ende für uns und wir freuen uns sehr darüber“, ordnete Vilsbiburgs Zuspielerin Magdalena Gryka bei SPORT1 den Sieg ein und gab auch die Marschroute für die nächsten Spiele aus: „Wir wollen unbedingt in die Playoffs.“

Damit überholen die Raben den USC Münster in der Tabelle und liegen nun auf dem wichtigen Rang acht, der das letzte Playoff-Ticket bedeutet. Für Erfurt, zu Spielbeginn auf Rang zehn und damit direkter Konkurrent der Raben im Playoff-Rennen, rückt das Ziel Playoffs in immer weitere Ferne.

Dass die Gastgeberinnen um die Bedeutung des Spiels wussten, demonstrierten sie von Beginn an. In Satz eins setzte sich Erfurt mit drei Punkten in Folge auf 12:9 ab und schien, sich das Momentum im ersten Durchgang gesichert zu haben.