Olympia 2022: Eileen Gu gewinnt Gold für China - und erntet Hass in den USA

Gu holt Gold für China

Denn im Slopestyle und in der Halfpipe geht Gu auch noch an den Start. Im Herbst dann wechselt sie wieder die Seiten und beginnt in ihrem Geburtsland, wo sie bereits die Titelseiten diverser Hochglanzmagazine ziert, ein Studium an der renommierten Stanford University. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)