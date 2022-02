Tennis: Peter Gojowczyk kassiert Auftaktpleite bei ATP-Turnier in Dallas

Peter Gojowczyk scheitert schon wieder in der 1. Runde © Imago

Peter Gojowczyk kommt im neuen Jahr weiter nicht in die Spur. Der deutsche Tennis-Profi muss die nächste Erstrundenniederlage hinnehmen.

Tennisprofi Peter Gojowczyk kommt im neuen Jahr weiter nicht in die Spur.

Nach den Erstrundenpleiten beim ATP-Turnier in Melbourne, bei den Australian Open und in Montpellier verlor der 32-Jährige auch sein Auftaktmatch in Dallas/Texas.