3. Liga: Hallescher FC – Türkgücü München, 1:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 83. Minute ging das Heimteam in Führung. Letztlich nahm Hallescher FC gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Sechs Siege, neun Remis und zehn Niederlagen hat Halle momentan auf dem Konto. Nach neun sieglosen Spielen ist Hallescher FC wieder in der Erfolgsspur.

Türkgücü holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Türkgücü München bisher ein. Mit erst 24 erzielten Toren hat Türkgücü im Angriff Nachholbedarf. Fünf Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen hat Türkgücü München derzeit auf dem Konto. In sechs ausgetragenen Spielen kam Türkgücü in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.