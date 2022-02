Lasse Lehmann, Sohn von Jens, wechselt zu TSV 1860 München

Der TSV 1860 München darf einen prominenten Namen in seinen Reihen begrüßen. Der Sohn von Jens Lehmann wird ein Löwe.

Prominenter Name für den TSV 1860 München!

Lasse Lehmann, Adoptivsohn des langjährigen National-Torhüters Jens Lehmann, trägt künftig das Trikot der Löwen. Der 25-Jährige verstärkt die zweite Mannschaft des Traditionsklubs in der Bayernliga. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Lehmann spielte in den USA am College

Der Mittelfeldspieler, dessen leiblicher Vater Knut Reinhardt ebenfalls Fußball-Profi war (170 Spiele für den BVB), war vier Jahre in den USA am College für die Boston Eagles aktiv, zuletzt aber vereinslos. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

In der Saison 2015/16 kam Lehmann, der in der Jugend bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet wurde, sogar zu drei Einsätzen in der Dritten Liga für die Stuttgarter Kickers.