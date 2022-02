Formel 1: Lewis Hamilton topmotiviert für Revanche an Max Verstappen

Auch auf Social Media war der Brite so lange von der Bildfläche verschwunden, dass bereits erste Vermutungen die Runde machten, er würde nie wieder zurückkehren in die Formel 1. Schließlich hatte ihn die Last-Minute-Niederlage im knallharten WM-Duell mit Max Verstappen auch reichlich frustriert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„I‘ve been gone. Now I‘m back!“, schrieb der siebenmalige Weltmeister bei Instagram. Auf dem Foto steht er lächelnd an einer der vielen Klippen des Grand Canyons, die Hände lässig in den Hosentaschen vergraben.