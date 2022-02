Anzeige

Super Bowl 2022: Odell Beckham Jr. bei den Los Angeles Rams - Mega-Star erfindet sich neu Die Neuerfindung eines Megastars

McVay nach NFC-Sieg: "OBJ bringt uns Swag"

Jonas Nohe

Odell Beckham Jr. wird einst über Nacht zum Megastar der NFL. Danach geht es für ihn lange bergab, es hagelt Kritik. Vor dem Super Bowl mit den Los Angeles Rams präsentiert sich ein neuer OBJ.

„Die wahre Größe eines Menschen zeigt sich nicht in den Momenten der Bequemlichkeit, sondern in Zeiten der Herausforderung und Kontroversen.“

Es sind große Worte von Martin Luther King, die Odell Beckham Jr. als Tattoo auf seinem Körper trägt - und die sein ehemaliger Teamkollege Jarvis Landry am Montag als Überraschungsgast bei Beckhams erster Presserunde vor dem Super Bowl LVI mit den Los Angeles Rams ganz bewusst hervorheben wollte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Anzeige

„Du lebst das tatsächlich“, meint Landry in einem emotionalen Moment zwischen den beiden NFL-Stars. Es fällt schwer, ihm zu widersprechen.

Odell Beckham Jr. dank Scorpion-Catch weltberühmt

Zu einer echten Größe in der besten Football-Liga der Welt wurde Odell Beckham Jr. in Rekordzeit. Nicht nur, dass der Wide Receiver eine herausragende erste NFL-Saison bei den New York Giants spielte und zum Offensive Rookie of the Year gewählt wurde. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Nein, da war natürlich auch DER Catch. Dieser Moment für die Ewigkeit, als er im November 2014 gegen die Dallas Cowboys trotz eines Fouls seines Gegenspielers im Rückwärtsfallen und mit nur einer Hand einen Touchdown fing.

undefined

„Nach dem Catch, das war einfach unwirklich. Ich konnte dabei zusehen, wie sich mein Leben verändert hat, wie die Leute mich mit anderen Augen bewertet haben“, sagt der inzwischen 29 Jahre alte OBJ gut sieben Jahre später.

NFL-Star OBJ wird weltweit gefeiert

Damals wird Beckham zum Superstar gehypt, steigt zum NFL-Profi mit den meisten Instagram-Followern auf, entwickelt sich in Rekordzeit zu einer globalen Marke. Sogar in der Münchner Innenstadt wird er auf einem Auto stehend mit Sprechchören gefeiert.

Momente der Bequemlichkeit, wie es Martin Luther King nennen würde.

Anzeige

Und Beckham genießt es sichtlich, im ganz großen Scheinwerferlicht zu stehen - aber wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Mit dem Erfolg kommen die Neider, es gibt Kritik am Verhalten des Shootingstars. Auch, weil OBJ nicht immer die besten Entscheidungen trifft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

„Als ich jünger war, habe ich sicher Dinge getan, die nicht dabei geholfen haben, mich so zu sehen, wie ich wirklich war“, gesteht Beckham heute, „aber es wurde auch immer mehr daraus gemacht, um eine Story zu haben. Es ist einfacher, Drama zu verkaufen, als etwas Positives über jemanden zu schreiben.“

Erfolg mit New York Giants bleibt aus

Dass der sportliche Erfolg in New York ausbleibt, hilft nicht gerade. Nur einmal erreicht Beckham mit den Giants die Postseason, in der Saison 2016 sind sie gegen die Green Bay Packers allerdings schon in der ersten Playoff-Runde chancenlos.

2019 ist der Punkt gekommen, an dem weder die Giants noch OBJ zufrieden mit ihrer Partnerschaft sind - und so landet der vermeintliche Superstar bei den Cleveland Browns.

Dort knackt er in seiner ersten Saison auf Anhieb die 1000-Yards-Marke, ehe er sich im Oktober 2020 das Kreuzband reißt. Knapp ein Jahr später kehrt er zurück, aber jetzt stellt sich schnell heraus: Beckham und Cleveland - oder vielmehr: Beckham und Quarterback Baker Mayfield - das passt nicht.

undefined

Anzeige

Aus bei den Browns - Los Angeles Rams schlagen zu

Am 5. Oktober 2021 geben die Browns bekannt, dass Beckham entlassen wird. (KOMMENTAR: Der Umgang mit Beckham ist eine Schande)

Er ist endgültig in Zeiten der Herausforderung und vor allem der Kontroversen angekommen.

Viele Experten stellen die Frage, welches Team sich den gefallenen Megastar überhaupt noch antun sollte. Die Antwort gibt es keine Woche später: Beckham geht zu den Los Angeles Rams.

Die Medien in L.A. sind wenig begeistert, viele befürchten, dass der Neuzugang eine Ablenkung auf dem Weg zum großen Ziel sein könnte - dem Super Bowl im eigenen Stadion. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Genugtuung nach Super-Bowl-Einzug mit den Rams?

Bill Plaschke von der L.A. Times gibt in der Medienrunde am Montag offen zu, einer der Skeptiker gewesen zu sein und will wissen, ob Beckham nun Genugtuung verspüre, nachdem sich seine Verpflichtung als Volltreffer erwiesen hat.

„Mein jüngeres Ich hätte ganz bestimmt Genugtuung verspürt“, beginnt Beckham, der in dem 45-Minuten-Termin einen reifen, reflektierten Eindruck hinterlässt: „Aber ich bin inzwischen so weit gekommen, ich kenne mich selbst, ich weiß, was ich einem Team geben kann. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich jetzt in dieser Situation bin, in einem Super Bowl spielen zu können.“

Ein bemerkenswerter Wandel, zu dem auch die bittere Erfahrung mit seinem Kreuzbandriss entscheidend beigetragen hat.

Anzeige

„Damals hatte ich die Zeit, mich, meinen Körper, meinen Kopf und meine Seele neu aufzubauen“, erklärt Beckham: „Da hat es bei mir Klick gemacht.“

Odell Beckham Jr.: „Das hat mich runtergezogen“

Er habe akzeptiert, dass es immer Kritiker geben wird, deren Meinung er nicht ändern könne - und bezeichnet das als eine befreiende Erkenntnis. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

„Wenn man all das hinter sich lässt, dann erkennt man, dass man die Probleme von anderen Leuten mit sich herumgetragen hat. Das hat mich einfach runtergezogen“, analysiert Beckham und meint: „Vielleicht war das sogar der Grund, warum ich immer wieder verletzt war, weil ein Teil von mir unbedingt beweisen wollte, dass diese Leute unrecht hatten. Vielleicht sogar mehr, als ich meine eigene Stärke beweisen wollte.“

Seine Energie steckt Beckham inzwischen wieder in erster Linie in seine Leistung auf dem Platz - und schreibt auf einmal wieder positive Schlagzeilen.

Große Geste zwischen Beckham und Deebo Samuel

Seine große Geste für den unterlegenen 49ers-Receiver Deebo Samuel nach dem Duell im NFC Championship Game ging um die Welt.

Vor dem Super Bowl gegen die Cincinnati Bengals hat OBJ nun ein Jugend-Footballteam aus Los Angeles mit Tickets überrascht.

„Die Begeisterung bei den Kindern, als wir in dem Call waren: Das ist der Grund, warum ich all das mache. Es ist ein Segen, etwas zurückgeben zu können, wenn man in der entsprechenden Position ist“, sagt Beckham, der viel über seinen Glauben und die Dankbarkeit spricht, die er Gott gegenüber verspürt.

Anzeige

„Hoffentlich kann ich andere inspirieren, die auch schwere Zeiten durchmachen. Das muss nicht nur Football sein, das kann im Leben allgemein sein, im Job, wo auch immer.“

Seine Worte und seine Taten unterstreichen, dass sich Odell Beckham Jr. neu erfunden hat - in dem Wissen, dass auch er selbst Fehler begangen hat.

Das hat OBJ über sich selbst gelernt

„In meiner Karriere gibt es viele Momente, auf die ich jetzt zurückschaue und mich frage: Wie hätte ich besser damit umgehen können?“, gesteht Beckham auch.

Auf die Frage, was er insbesondere im vergangenen Jahr über sich selbst gelernt habe, antwortet er mit einem Wort: Widerstandsfähigkeit. „Ich war wirklich unverwüstlich, durch die Hochs und Tiefs, durch viele Tiefs. Und ich weiß jetzt: Egal, wie oft ich hinfalle, ich werde immer wieder aufstehen.“

Sein alter Kumpel Jarvis Landry scheint recht zu haben: Der neue OBJ könnte tatsächlich der lebende Beweis für die Worte sein, die er auf seiner Haut trägt.