Süle-Wechsel: Flick hofft auf neuen Konkurrenzkampf

Bundestrainer Hansi Flick hofft durch den Wechsel des Fußball-Nationalspielers Niklas Süle von Bayern München zu Borussia Dortmund auf mehr Gleichgewicht in der Bundesliga. Der Transfer werde „den Konkurrenzkampf in der Liga wieder anheizen“, sagte Flick am Dienstag im Sport1-Gespräch.