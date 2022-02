Klub-WM: Palmeiras erster Finalist

Copa-Libertadores-Gewinner Palmeiras Sao Paulo ist bei der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Finale eingezogen.

Copa-Libertadores-Gewinner Palmeiras Sao Paulo ist bei der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Finale eingezogen. Der brasilianische Fußball-Spitzenklub bezwang im ersten Halbfinale Al-Ahly mit 2:0 (1:0). Raphael Veiga (39.) und Dudu (49.) trafen im Al Nahyan Stadium. Al-Ahlys Ayman Ashraf (81.) sah in der Schlussphase die Rote Karte.

Im zweiten Halbfinale trifft der englische Champions-League-Sieger FC Chelsea am Mittwoch (17.30 Uhr/Sport1) auf Al-Hilal aus Saudi-Arabien. Fehlen wird den Blues in Abu Dhabi Welttrainer Thomas Tuchel nach einer Corona-Infektion. Tuchel hofft, bis zu einem möglichen Finale am Samstag (17.30 Uhr) nachreisen zu können.