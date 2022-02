NFL trägt von 2022 bis 2025 je ein Saisonspiel in Frankfurt aus

So spektakulär wird der Super Bowl 2022

Die Entscheidung ist gefallen: Die NFL trägt ab der Saison 2022 ein Spiel in Deutschland aus. Frankfurt erhält den Zuschlag.

Die Stars der National Football League (NFL) kommen nach Frankfurt. Nach SID -Informationen wird diese Entscheidung am Mittwochmittag (Ortszeit) in Los Angeles im Vorfeld des 56. Super Bowls zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams bekannt gegeben.

Das Spiel um die Meisterschaft wird in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr) im SoFi Stadium in Inglewood ausgetragen. Informationen der Bild -Zeitung zufolge soll auch München Spiele bekommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Von 2022 bis mindestens 2025 soll jeweils ein NFL-Hauptrundenspiel in einem deutschen Stadion stattfinden. Frankfurt, München und Düsseldorf waren dafür in die engere Auswahl gekommen und durften sich Hoffnungen machen - Frankfurt und anscheinend auch München haben letztlich das Rennen gemacht. Darüber hinaus wird abseits der USA in London und Mexiko-Stadt gespielt.