Olympia: Jens Weißflog äußert sich zum Skisprung-Drama um Katharina Althaus

Daheim am Start - Episode 2

Jens Weißflog: „Das wirft schon Fragen auf“

Die Athletinnen selbst nahm er dabei explizit von Kritik aus. Immer unter der Annahme, dass es dieselben Anzüge wie im Einzelwettbewerb waren, liege „kein Versäumnis der Sportlerinnen vor. Man geht davon aus, dass der Anzug in Ordnung ist und genau dem entspricht, was zwei Tage vorher noch regelkonform war.“ (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Weißflog widerspricht Pechvogel Althaus

Allerdings wollte er die Disqualifikations-Farce nicht so drastisch beurteilen wie Althaus selbst. “Ich finde, die haben das Damen-Skispringen zerstört“, bewertete die Silbergewinnern aus dem Einzel das Geschehen. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Soweit wollte Weißflog nicht gehen. „Der Sport hat sich etabliert und die Leistung wird von allen geachtet“, sagte er und fügte hinzu: „Ich will nicht sagen, dass es Werbung ist, aber diese unglückliche Geschichte setzt den Fokus auf eine Sportart, die sonst vielleicht nicht so in den Medien ist - allerdings einen unglücklichen Fokus.“