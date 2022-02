NFL: Tom Brady will Comeback nicht komplett ausschließen

Als der 44-Jährige via Social Media sein Karriereende verkündete, verlor die NFL ihren Größten aller Zeiten. Mit sieben Super-Bowl-Siegen in seinen 22 Profijahren hat er sich den Titel GOAT mehr als verdient. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Vielleicht sieht man den Superstar aber doch nochmal auf den Spielfeldern der besten Footballliga der Welt - zumindest wollte Brady in seinem Podcasts Let‘s Go! ein Comeback nicht kategorisch ausschließen.

Auf Jim Grays Frage, ob er eine Rückkehr aus dem Footballruhestand in Erwägung ziehen könnte, ließ sich der fünfmalige Super-Bowl-MVP alle Möglichkeiten offen. „Ich werde die Dinge einfach nehmen, wie sie kommen. Ich denke, so kann man es am besten ausdrücken. Aber ihr wisst ja, sag niemals nie", erklärte er.