Inter-Trainer Simone Inzaghi nach Schiedsrichterbeschimpfung im Mailand-Derby gesperrt

Wie die Serie A am Dienstag mitteilte, wurde Inzaghi wegen seiner „schwerwiegenden und respektlosen“ Kommentare zudem mit 15.000 Euro Strafe belegt.

Inzaghi hatte sich nach dem Schlusspfiff in den Katakomben über ein vermeintliches Foul an Alexis Sanchez vor dem Ausgleichstreffer in der 75. Minute von Weltmeister Olivier Giroud beschwert. Giroud erzielte drei Minuten später den Siegtreffer für den AC Mailand.