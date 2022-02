Bundesliga, FC Bayern: Das bedeutet der Ausfall von Manuel Neuer

Eine überraschende Knie-OP setzt Manuel Neuer wochenlang außer Gefecht. Wie kam es dazu? Und was bedeutet der Ausfall für den FC Bayern? SPORT1 klärt auf.

„Ulle für Deutschland“, grölten ein paar angeheiterte Fans des FC Bayern in der Südkurve beim 3:2-Heimsieg gegen Leipzig am Samstag. Als hätten sie es geahnt.

In nächster Zeit wird Sven Ulreich zwar nicht das Tor der Nationalmannschaft hüten, dafür aber beim Rekordmeister zwischen den Pfosten gefragt sein. Notgedrungen.

FC Bayern: Knie-Spezialist operiert Neuer

Der erprobte Professor Dr. Christian Fink, der auch schon andere Bayern-Stars wie Leroy Sané oder Lucas Hernández erfolgreich operiert hatte, entfernte ihm einen Teil seines Innenmeniskus. Dieser hatte Neuer in den vergangenen Wochen immer wieder Probleme bereitet.

Jetzt also ein operativer Eingriff. Eine Entscheidung, die spontan nach dem Leipzig-Spiel fiel, weil Neuer stärkere Schmerzen als zuletzt verspürte. Unmittelbar nach dem Abpfiff ließ er sich jedoch nichts anmerken, sprach mit SPORT1 noch über das nahende Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Salzburg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Neuer droht auch das Rückspiel-Aus gegen Salzburg

Das wird Neuer nun definitiv verpassen, auch wenn er sich via Social Media am Dienstag schon wieder mit einem positiven „Sieht doch schon wieder ganz gut aus“, meldete.

Nach SPORT1 -Informationen rechnen die Bayern mit einer Ausfallzeit von mindestens vier Wochen. Je nach Reha-Verlauf könnte der Keeper aber sogar noch zwei weitere Wochen pausieren. In diesem Fall würde er auch beim Rückspiel gegen die Mozartstädter am 8. März auf keinen Fall zur Verfügung stehen.

Eine bittere Pille für die Bayern, die den Neuer-Ausfall aber zumindest in der Bundesliga problemlos verschmerzen dürften. Mit neun Punkten Vorsprung vor Verfolger Borussia Dortmund hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann ein sehr gutes Polster.

Große Chance für Neuer-Ersatz Ulreich

Bei den Bayern hoffen sie deshalb, dass Neuer spätestens Anfang April wieder bei 100 Prozent ist. Dann geht es in die heiße Phase der Saison. Das fest angepeilte Viertelfinale in der Königsklasse beginnt am 5. April. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)