Union Berlin: Sven Michel will sich "in Herzen der Fans" spielen

Sven Michel will bei Union Berlin zum Publikumsliebling aufsteigen. Der Neuzugang macht eine Ansage an die Fans.

Winter-Neuzugang Sven Michel will bei Union Berlin zum Publikumsliebling aufsteigen. „Ich werde mir für den Verein den Arsch aufreißen und hoffe, dass ich in die Herzen der Fans komme“, sagte der Angreifer bei einer Medienrunde am Dienstag: „Aber das will ich mir verdienen.“