Final Four im DHB-Pokal: Magdeburg trifft auf Erlangen, Kiel auf Lemgo oder Melsungen

Rekordsieger THW Kiel trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf Titelverteidiger TBV Lemgo oder die MT Melsungen, Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg bekommt es mit dem HC Erlangen zu tun. Diese Paarungen für das Final Four in Hamburg (23./24. April) zog Johannes Bitter am Dienstag aus dem Lostopf. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse im DHB-Pokal)

"Wir wollen hier keine Hafenrundfahrt machen, sondern das Finale erreichen", sagte Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt und sprach von einem "Wahnsinnsevent. Ganz Magdeburg freut sich, dass wir wieder dabei sind." Der SCM peilt in der Hansestadt seinen dritten Pokalsieg nach 1996 und 2016 an. Erlangen steht dagegen vor seiner Endrunden-Premiere.

Das Finalturnier der besten vier Teams findet nach 29 Jahren in der Hansestadt das letzte Mal in der Arena im Hamburger Volkspark statt. Vor dem Umzug in die Lanxess Arena in Köln hofft Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann auf einen Abschied vor vollen Rängen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Halle voll machen können“, sagte Bohmann: „Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen echten Handball-Höhepunkt bekommen.“