Beste deutsche Winter-Olympioniken: Geisenberger zieht nach Gold mit Pechstein gleich

Daheim am Start - Episode 2

Natalie Geisenberger zieht in Peking durch den Gewinn des Einzelwettbewerbs im Rodeln mit Claudia Pechstein gleich.

Rennrodlerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat in Peking durch ihren fünften Olympia-Triumph nach Gold mit Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gleichgezogen und könnte noch in dieser Woche die alleinige Nummer eins unter den deutschen Winter-Olympioniken werden.

Sollte Geisenberger wie schon 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang zudem mit dem Team triumphieren, würde sie sich mit sechsmal Gold und einmal Bronze an die Spitze des Rankings setzen.