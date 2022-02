Olympia 2022: Snowboarder Alexander Payer kritisiert Umgang mit Coronafall scharf

Mitfavoritin Schöffmann (29) hatte aufgrund ihres Positivtests ihr Olympia-Debüt im Parallel-Riesenslalom am Dienstag verpasst. In seiner Instagram-Story postete Lebensgefährte Payer ein Video, das zeigt, wie fünf Personen in weißen Ganzkörperschutzanzügen Schöffmann aus dem Hotel in Zhangjiakou abholen. "Das sind Bilder, die man im Fernsehen nicht zu sehen bekommt", schrieb er dazu.