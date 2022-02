Olympia: Gold! Geisenberger macht Olympia-Triple perfekt

Daheim am Start - Episode 1

Die deutsche Rennrodlerin Natalie Geisenberger hat Geschichte geschrieben. In Peking holte sie sich als erste Frau zum dritten Mal in Folge olympisches Gold im Einsitzer! (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Mit all ihrer Erfahrung raste die Rekordweltmeisterin zu ihrem fünften (!) Gold bei Winterspielen und hat nun eine Olympia-Bestmarke im Visier. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Berreiter macht Doppelsieg perfekt

Schon in Pyeongchang 2018 und Sotschi 2014 hatte das Team D einen Doppelsieg mit Geisenberger an der Spitze bejubeln dürfen, seit 1998 kamen die Olympiasiegerinnen im Einsitzer der Frauen stets aus Deutschland.

Dass Julia Taubitz das Podest letztlich deutlich verpasste, kam am Dienstag nicht mehr überraschend: Die Weltmeisterin kämpfte sich nach ihrem Sturz vom Vortag um einige Ränge auf Platz sieben vor, letztlich überzeugte sie aber nur in zwei von vier Läufen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Folgt der nächste Olympiasieg?

Siegt die deutsche Staffel im Teamwettbewerb am Donnerstag, würde die 34-Jährige die Eisschnellläuferin nach Olympiasiegen sogar hinter sich lassen und zur erfolgreichsten deutschen Winter-Olympionikin aufsteigen. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Kann die deutsche Olympia-Mannschaft bei den Winterspielen in Peking ihren zweiten Platz in der Nationenwertung aus Pyeongchang wiederholen? Der neue DOSB-Präsident Thomas Weikert gab 19 bis 31 Medaillen als Ziel aus. SPORT1 stellt Deutschlands Olympia-Hoffnungen vor. © Imago

Tina Hermann geht bei ihren zweiten Olympischen Winterspielen als Skeleton-Weltmeisterin an den Start. In den vergangenen Jahren dominierte sie die Szene. Nun ist der Olympiasieg der große Traum. © Imago

Auch Christopher Grotheer bestreitet nach Pyeongchang 2018 seine zweiten Olympischen Winterspiele im Skeleton. Zuletzt bei der WM 2021 in Altenberg holte er Gold im Einzel und im Mixed. Auch er hat Olympia-Gold im Visier. © Imago

Sie hat bereits eine olympische Skeleton-Medaille in der Tasche. In Südkorea vor vier Jahren holte Jacqueline Lölling Silber. In Peking ist der 26-Jährigen ein ähnlicher Erfolg zuzutrauen - nachdem sie erst mit einer Sondergenehmigung das Ticket löste. © Imago

Für Patrick Beckert sind es schon die vierten Olympischen Spiele. Der Eisschnellläufer aus Erfurt ist zwar mehrfacher deutscher Rekordhalter auf den Langstrecken. Für eine Medaille in Peking muss aber alles zusammenpassen. © Imago

30 Jahre nach ihrem Olympiadebüt sind es für Claudia Pechstein die achten Winterspiele – das hat noch keine Frau geschafft. Als Fahnenträgerin erfüllt sich für Pechstein ein Traum. Eine zehnte Olympiamedaille kurz vor ihrem 50. Geburtstag wäre im Massenstart-Rennen aber eine Sensation. © Imago

Diese Jungs beherrschen ihr Metier auf dem Eis. In Pyeongchang holten die deutschen Eishockeyspieler sensationell Silber. Vom Fehlen der NFL-Stars sind andere Nationen deutlich mehr betroffen - ein Vorteil für das deutsche Team. © Imago

Bei der Eröffnungsfeier darf Francesco Friedrich gemeinsam mit Claudia Pechstein die deutsche Fahne tragen. Im Eiskanal will der 31 Jahre alte Bob-Dominator Doppel-Gold von Pyeongchang wiederholen. © Imago

Auch für Johannes Lochner liegt eine Medaille im Bereich des Möglichen. Schließlich tritt er als WM-Zweiter im Zweierbob und WM-Dritter im Viererbob an. © Imago

Mariama Jamanka eroberte 2018 mit ihrem Olympiasieg im Zweierbob die Herzen der Wintersport-Fans. Ob sie ihren Coup wiederholen kann, ist aber fraglich. Seit über einem Jahr wartet sie auf einen Weltcup-Sieg © Imago

Kim Kalicki steht vor ihren allerersten Winterspielen. Dass die Bob-Pilotin dort gleich Edelmetall holt, ist nicht ausgeschlossen. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften wurde sie im Zweierbob Zweite. © Imago

Auch für Laura Nolte sind die Spiele in Peking ihre Olympia-Premiere. Sollte sie dort so erfolgreich sein wie bei der letztem WM, würde sich bestimmt ein großer Traum erfüllen. Denn in Altenberg 2021 gewann sie die Bronzemedaille. © Imago

Julia Taubitz gilt im Rennrodeln als Anwärterin auf eine Goldmedaille. Die 25-Jährige nimmt ihre Olympia-Premiere als dreifache Weltmeisterin in Angriff. © Imago

Natalie Geisenberger gewann bei den Olympischen Winterspielen 2014 und 2018 die Goldmedaille sowohl im Einzel als auch im Team. Werden auch die dritten Olympischen Spiele für die 33-Jährige zu einem Winter-Märchen? © Imago

Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gewann Felix Loch im Einsitzer die Goldmedaille. Auch in Peking ist mit dem 32-Jährigen zu rechnen. © Imago

Auch Johannes Ludwig gilt als Gold-Kandidat. 2018 in Pyeongchang holte der 35-Jährige Bronze im Einzel. © Imago

Medaillenchancen haben auch die Kombinierer - insbesondere in der Staffel. Allerdings wurden Eric Frenzel (Foto) und Terence Weber positiv auf Corona getestet. Ein Einsatz ist fraglich. Der erste Wettkampf steht am Mittwoch der ersten Woche an. © Imago

Katharina Henning könnte im Langlauf über zehn Kilometer überraschen. © Imago

Lena Dürr fuhr in dieser Saison bereits dreimal aufs Podest. Damit ruhen auf der Slalom-Expertin die größten Hoffnungen bei den Frauen im Alpinbereich. © Imago

Nach seinem Sieg beim Nacht-Slalom in Schladming gehört Linus Straßer plötzlich zum Kreis der Medaillenanwärter. Auch 2021 gewann der Münchner in Zagreb schon einen Slalom. Den Speed-Fahrern Romed Baumann, Andreas Sander und Kira Weidle fehlt es an Konstanz - eine Überraschung ist aber nicht aus der Welt. © Imago

Martin Nörl startet bei Olympia in der Disziplin Snowboardcross. Vor drei Jahren beendete er die Saison als Dritter im Gesamtweltcup. In diesem Jahr hat er schon drei Weltcups gewonnen. © Imago

Snowboarderin Ramona Hofmeister gewann bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Bronzemedaille im Riesen-Parallelslalom. Die 25-Jährige peilt erneut eine Medaille an. © Imago

Zwei Siege und zwei zweite Plätze machen auch Snowboarder Stefan Baumeister bei Olympia zu einem Hoffnungsträger auf Edelmetall. © Imago

Benedikt Doll gewann bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Bronzemedaille. Zuletzt gewann er den Biathlon-Massenstart in Antholz - und dürfte sich damit genügend Selbstvertrauen für Peking geholt haben. © Imago

Nach einer Corona-Infektion ist Johannes Kühn rechtzeitig zu Olympia fit. Kann er seinem Sprintsieg in Hochfilzen einen Coup bei Olympia folgen lassen? © Imago

Denise Herrmann wurde bei der Biathlon-WM 2019 in Östersund Weltmeisterin in der Verfolgung. In dieser Saison ist die 33-Jährige zwar weit von ihrer Top-Form entfernt. Sie hat sich aber beim Höhentraining akribisch auf Olympia vorbereitet. Arnd Peiffer nannte sie zuletzt im SPORT1-Interview als Geheimfavoritin © Imago

Karl Geiger zählt zu den Favoriten auf Gold im Skispringen. Der letzte große Erfolg des 28-Jährigen war der Weltmeister-Titel im Skifliegen 2020 in Planica. Bei der Vierschanzentournee hatte er zuletzt auch Pech mit den Windverhältnissen. © Imago

Als Skispringer war Markus Eisenbichlers größter Erfolg der Weltmeistertitel im Einzel von der Großschanze 2019 in Seefeld. Neben Geiger hat auch er das Zeug, in Peking aufs Podest zu springen. Zu schlagen gilt es vor allem den Japaner Ryoyu Kobayashi. © Imago

